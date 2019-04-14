"Бенфика" отказала "Ювентусу" в продаже Фелиша
"Ювентус" не договорился о переходе нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, сообщает O Jogo.
По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 75 миллионов евро, но получил отказ. "Бенфика" не намерена расстаться с игроком менее, чем за 120 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. В ближайшее время португальцы собираются продлить контракт с форвардов, увеличив сумму отступных до 200 миллионов евро.
19-летний Фелиш является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: "Ювентус" хочет перехватить Фелиша у "Барселоны". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Бенфика" отказала "Ювентусу" в продаже Фелиша
-
Ибрагимович отметился дублем в чемпионате МЛС
-
Бразильский нападающий "Спартака" закрутил роман с россиянкой
-
Симеоне: "Облак - лучший вратарь мира"
-
Пеллегрини: "Вест Хэм" обыграл бы "МЮ", если бы использовался VAR"
-
Гризманн установил рекорд "Атлетико"
-
Главные новости дня: 13 апреля
-
Вальверде прокомментировал матч "Уэска" - "Барселона"
-
"Монако" и "Реймс" разошлись миром в матче 32-го тура Лиги 1
-
На матче "Милан" - "Лацио" произошла потасовка
-
"Милан" - "Лацио" - 1:0 (видеообзор матча)
-
"Севилья" переиграла "Бетис" в матче 32-го тура Ла Лиги (видео голов)
-
"Милан" обыграл "Лацио" в матче 32-го тура Серии А (видео гола)
-
"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (видеообзор матча)
-
Дракслер: "У Мбаппе и Неймара неоконченные дела в ПСЖ, они задержатся в клубе"
-
Рахимов: "Индивидуальное мастерство игроков "Локомотива" выше нашего"
-
Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне"
-
Дубль Санчо помог дортмундской "Боруссии" обыграть "Майнц"
-
"Шахтер" разгромил "Зарю", "Динамо" обыграло "Мариуполь" и другие итоги 24-го тура чемпионата Украины
-
Семин: "Сегодня вообще был хороший футбол с обеих сторон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Дженоа
|31
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11