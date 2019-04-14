"Бенфика" отказала "Ювентусу" в продаже Фелиша

"Ювентус" не договорился о переходе нападающего "Бенфики" Жоау Фелиша, сообщает O Jogo.

По сведениям издания, итальянский клуб предлагал за футболиста 75 миллионов евро, но получил отказ. "Бенфика" не намерена расстаться с игроком менее, чем за 120 миллионов евро, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. В ближайшее время португальцы собираются продлить контракт с форвардов, увеличив сумму отступных до 200 миллионов евро.

19-летний Фелиш является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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