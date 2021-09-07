"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве
Фото инстаграм Рафы Силвы
Питерский "Зенит" пытался купить вингера "Бенфики" Рафу Силву, сообщает TVI24.
По информации источника, "сине-бело-голубые" делали предложение о трансфере 28-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро.
Однако лиссабонские "орлы" не захотели терять одного из своих лидеров в начале сезона, поэтому ответили отказом.
Силва выступает за "Бенфику" с 2016 года, сыграл 188 матчей, забил 49 голов и сделал 32 ассиста.
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|28
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|Спортинг Лиссабон
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|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
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