"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве

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"Бенфика" отклонила 30-миллионное предложение "Зенита" по Рафе Силве

Фото инстаграм Рафы Силвы

Питерский "Зенит" пытался купить вингера "Бенфики" Рафу Силву, сообщает TVI24.

По информации источника, "сине-бело-голубые" делали предложение о трансфере 28-летнего футболиста в размере 30 миллионов евро.

Однако лиссабонские "орлы" не захотели терять одного из своих лидеров в начале сезона, поэтому ответили отказом.

Силва выступает за "Бенфику" с 2016 года, сыграл 188 матчей, забил 49 голов и сделал 32 ассиста.

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