"Бенфика" отклонила мегапредложение "Ливерпуля" по 19-летнему футболисту

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"Бенфика" отклонила мегапредложение "Ливерпуля" по 19-летнему футболисту

"Ливерпуль" включился в борьбу за атакующего полузащитника "Бенфики" Жоау Фелиша и чтобы опередить конкурентов сразу сделал конкретное предложение по игроку.

Как сообщает Correio da Manhã, "красные" были готовы заплатить за 19-летнего португальца 70 миллионов евро, однако "орлы" ответили категорическим отказом.

"Бенфика" пока не намерена расставаться с перспективным футболистом, на которого также имеют виды "Манчестер Сити", ПСЖ, "Барселона" и "Монако".

В текущем сезоне Фелиш сыграл за лиссабонскую команду 17 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

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