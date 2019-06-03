"Бенфика" отклонила предложение "Реала" по Фелишу

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"Бенфика" отклонила предложение "Реала" по Фелишу

"Реал" совершил попытку трансфера хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша.

Как сообщает AS, "орлы" отклонили предложение мадридского клуба, который предлагал за 19-летнего игрока 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что руководство "Бенфики" хочет получить за молодое дарование 120 миллионов евро, не включая бонусы.

Напомним, что в гонке за Фелишем также участвуют "Атлетико", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 голов и 8 ассистов в 42 играх.

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