"Бенфика" отклонила предложение "Реала" по Фелишу
"Реал" совершил попытку трансфера хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша.
Как сообщает AS, "орлы" отклонили предложение мадридского клуба, который предлагал за 19-летнего игрока 80 миллионов евро плюс 40 миллионов в виде бонусов.
Отмечается, что руководство "Бенфики" хочет получить за молодое дарование 120 миллионов евро, не включая бонусы.
Напомним, что в гонке за Фелишем также участвуют "Атлетико", "Барселона", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
В минувшем сезоне на счету Фелиша 20 голов и 8 ассистов в 42 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32