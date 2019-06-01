"Бенфика" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Фелишу

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"Бенфика" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Фелишу

"Манчестер Юнайтед" предпринял попытку купить вингера "Бенфики" Жоау Фелиша, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "красные дьяволы" предложили за 19-летнего португальца 90 миллионов евро плюс бонусы, но получили отказ.

Президент лиссабонского клуба Луиш Филипе Виейра не собирается продавать футболиста менее чем за 120 миллионов. Это сумма отступных в его контракте.

В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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