"Бенфика" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Фелишу
"Манчестер Юнайтед" предпринял попытку купить вингера "Бенфики" Жоау Фелиша, сообщает The Mirror.
По сведениям издания, "красные дьяволы" предложили за 19-летнего португальца 90 миллионов евро плюс бонусы, но получили отказ.
Президент лиссабонского клуба Луиш Филипе Виейра не собирается продавать футболиста менее чем за 120 миллионов. Это сумма отступных в его контракте.
В текущем сезоне Фелиш сыграл за "Бенфику" 43 матча, забил 20 голов и сделал 11 ассистов.
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