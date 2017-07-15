"Бенфика" озвучила условия перехода Семеду в "Барселону"

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"Бенфика" озвучила условия перехода Семеду в "Барселону"

"Бенфика" на своём официальном сайте раскрыла подробности трансфера защитника Нелсона Семеду в "Барселону".

Так, "орлы" утверждают, что переход 23-летнего футболиста обошёлся каталонскому клубу в 30,5 миллионов евро. При этом португальцы смогут получить ещё по пять миллионов за каждые 50 официальных матчей Семеду в составе "сине-гранатовых".

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