"Бенфика" озвучила условия перехода Семеду в "Барселону"

"Бенфика" на своём официальном сайте раскрыла подробности трансфера защитника Нелсона Семеду в "Барселону".

Так, "орлы" утверждают, что переход 23-летнего футболиста обошёлся каталонскому клубу в 30,5 миллионов евро. При этом португальцы смогут получить ещё по пять миллионов за каждые 50 официальных матчей Семеду в составе "сине-гранатовых".

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