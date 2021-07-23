"Бенфика" перед матчами со "Спартаком" усилилась бывшим игроком "Милана"

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"Бенфика" перед матчами со "Спартаком" усилилась бывшим игроком "Милана"

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

Пресс-служба лиссабонского "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника туринского "Торино" Суалихо Мейте.

Сумма трансфера не разглашается. Мейте подписал с португальским клубом контракт до лета 2026 года.

27-летний Мейте выступал за "Торино" с 2018 года. Ранее играл за "Осер", "Лилль", "Зюльте-Варегем", "Монако", "Бордо" и "Милан". За сборную Франции не вызывался.

Напомним, что "Бенфика" является соперником "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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