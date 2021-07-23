"Бенфика" перед матчами со "Спартаком" усилилась бывшим игроком "Милана"
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
Пресс-служба лиссабонского "Бенфики" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника туринского "Торино" Суалихо Мейте.
Сумма трансфера не разглашается. Мейте подписал с португальским клубом контракт до лета 2026 года.
27-летний Мейте выступал за "Торино" с 2018 года. Ранее играл за "Осер", "Лилль", "Зюльте-Варегем", "Монако", "Бордо" и "Милан". За сборную Франции не вызывался.
Напомним, что "Бенфика" является соперником "Спартака" в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
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|4
|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
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|26
|39
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
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