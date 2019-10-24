"Бенфика" переиграла "Лион" в матче Лиги Чемпионов

"Бенфика" переиграла "Лион" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Бенфика" - "Лион" - 2:1 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 4 - 1:0, Депай, 70 - 1:1 Пиззи, 86 - 2:1.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Тавареш, Габриэл, Фернандеш, Флорентину, Сеферович (Винисиус, 59), Рафа Силва (Пиззи, 20), Серви (Рауль де Томас, 78).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Коне, Денайер, Дюбуа, Тузар, Ауар (Рейне-Аделаида, 88), Депай, Дембеле, Корне (Траоре, 66), Террье (Тиагу Мендес, 56).

"Лион" с 4 баллами занимает 3 место в группе G, а "Бенфика" с 3 очками на последнем месте.

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