"Бенфика" переиграла "Лион" в матче Лиги Чемпионов

Теги бенфикалион

"Бенфика" переиграла "Лион" в матче Лиги Чемпионов

"Бенфика" переиграла "Лион" в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Бенфика" - "Лион" - 2:1 (1:0)

Голы: Рафа Силва, 4 - 1:0, Депай, 70 - 1:1 Пиззи, 86 - 2:1.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Тавареш, Габриэл, Фернандеш, Флорентину, Сеферович (Винисиус, 59), Рафа Силва (Пиззи, 20), Серви (Рауль де Томас, 78).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Коне, Денайер, Дюбуа, Тузар, Ауар (Рейне-Аделаида, 88), Депай, Дембеле, Корне (Траоре, 66), Террье (Тиагу Мендес, 56).

"Лион" с 4 баллами занимает 3 место в группе G, а "Бенфика" с 3 очками на последнем месте.

А еще:  "РБ Лейпциг" обыграл "Зенит" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 23 октября

Главные новости дня: 23 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов