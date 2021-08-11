"Бенфика" переименовала твиттер в честь украинца Яремчука

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"Бенфика" переименовала твиттер в честь украинца Яремчука

Фото инстаграм Романа Яремчука

Англоязычный аккаунт "Бенфики" в твиттере поменял название после победы над "Спартаком" (2:0) в квалификации Лиги Чемпионов.

Страница "орлов" в микроблоге была переименована в "SL Benficachuk". Это сделано в честь форварда Романа Яремчука.

В матче с "красно-белыми" украинец дебютировал за "Бенфику" и в первой же игре отметился результативным действием - его удар спровоцировал автогол Самюэля Жиго.

Лиссабонский клуб купил нападающего у "Гента" за 17 миллионов евро, заключив с ним пятилетний контракт.

Не пропустите: Яремчук оценил свой дебют в составе "Бенфики". | http://soccernews.ru
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