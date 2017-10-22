"Бенфика" победила "Авеш"

В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях была сильнее "Авеша". Дублем в составе лиссабонцев отметился бразильский форвард лиссабонцев Жонас, забивший оба мяча с пенальти. Благодаря этой победе "орлы" вышли на второе место в Примейре.

"Авеш" - "Бенфика" - 1:3 (0:1)

Голы: Жонас, 29 (с пенальти) - 0:1, Сеферович, 50 - 0:2, Дефенди, 75 - 1:2, Жонас, 79 (с пенальти) - 1:3

"Авеш": Ким, Педринью, Гало, Дефенди, Нелсон (Сами, 56), Гонсалу, Вашингтон (Мачаду, 55), Гомеш, Петролина, Амилтон, Гедеш (Дерлей, 80)

"Бенфика": Свилар, Грималдо, Диаш, Луизао, Алмейда, Гонсалвеш, Аугусто, Фейса, Сальвио (Пицци, 67), Жонас (Кровинович, 83), Сеферович (Хименес, 89)

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