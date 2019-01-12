"Бенфика" победила "Санта Клару" и вышла на второе место в Примейре

В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграла "Санта Клару" со счетом 2:0. Победу лиссабонскому клубу принесли голы Хариса Сеферовича и Жардела.

Благодаря этой победе "Бенфика" вышла на второе место в Примейре.

"Санта Клара" - "Бенфика" - 0:2 (0:1)

Голы: Сеферович, 22 - 0:1, Жардел, 48 - 0:2

"Санта Клара": Сержинью, Патрик, Сезар, Кардосу, Мамаду, Укра (Пинеда, 59), Карвальо, Пачеко (Аччиоли, 45), Ламас, Зе Мануэл, Стефенс (Щеттин, 54)

"Бенфика": Влаходимос, Грималдо, Жардел, Диаш, Алмейда, Живкович (Сальвио, 70), Фейса, Габриэл, Пицци (Фернандеш, 90+1), Сеферович, Феликс (Кастильо, 85)

Не пропустите: Пепе назвал "Реал" кладбищем. | http://soccernews.ru