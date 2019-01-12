"Бенфика" победила "Санта Клару" и вышла на второе место в Примейре
В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде обыграла "Санта Клару" со счетом 2:0. Победу лиссабонскому клубу принесли голы Хариса Сеферовича и Жардела.
Благодаря этой победе "Бенфика" вышла на второе место в Примейре.
"Санта Клара" - "Бенфика" - 0:2 (0:1)
Голы: Сеферович, 22 - 0:1, Жардел, 48 - 0:2
"Санта Клара": Сержинью, Патрик, Сезар, Кардосу, Мамаду, Укра (Пинеда, 59), Карвальо, Пачеко (Аччиоли, 45), Ламас, Зе Мануэл, Стефенс (Щеттин, 54)
"Бенфика": Влаходимос, Грималдо, Жардел, Диаш, Алмейда, Живкович (Сальвио, 70), Фейса, Габриэл, Пицци (Фернандеш, 90+1), Сеферович, Феликс (Кастильо, 85)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30