"Бенфика" подписала хавбека "Наполи"

"Бенфика" объявила о трансфере хавбека "Наполи" Карлоса Винисиуса.

Как сообщает официальный сайт "орлов", 24-летний бразилец заключил с клубом соглашение до 2024 года. Клаусула в контракте футболиста составляет 100 миллионов евро.

Предположительно, "Бенфика" заплатила за Винисиуса 17 миллионов евро. Отмечается, что половину от этой суммы получит "Гремио", за который ранее выступал игрок.

"Наполи" подписал Винисиуса прошлым летом, однако минувший сезоне игрок провел в аренде в "Риу Аве" и "Монако".

Читайте также: "Бенфика" объявила о переносе сделки по Перину. | http://soccernews.ru