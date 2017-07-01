"Бенфика" подписала вингера "Арсенала"

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"Бенфика" подписала вингера "Арсенала"

Вингер лондонского "Арсенала" Кэлум Уиллок стал игроком "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.

18-летний футболист заключил с "орлами" контракт до лета 2022 года. Англичанин являлся свободным агентом, поэтому достался португальскому клубу бесплатно.

Уиллок дебютировал в основной команде "Арсенала" в минувшем сезоне - в его активе два матча.

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