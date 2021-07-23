"Бенфика" подпишет Яремчука при одном условии

Фото: инстаграм Романа Яремчука

"Бенфика" сохраняет интерес к нападающему "Гента" Роману Яремчуку.

Однако как сообщает Record, "орлы" подпишут 25-летнего украинца только если команду покинет Харис Сеферович.

Отмечается, что если Яремчук и перейдет в "Бенфику", то это случится после квалификации в Лигу Чемпионов. Напомним, что в 3-м раунде "Бенфика" сыграет против "Спартака".

В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.

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