"Бенфика" подпишет Яремчука при одном условии
Фото: инстаграм Романа Яремчука
"Бенфика" сохраняет интерес к нападающему "Гента" Роману Яремчуку.
Однако как сообщает Record, "орлы" подпишут 25-летнего украинца только если команду покинет Харис Сеферович.
Отмечается, что если Яремчук и перейдет в "Бенфику", то это случится после квалификации в Лигу Чемпионов. Напомним, что в 3-м раунде "Бенфика" сыграет против "Спартака".
В прошлом сезоне Яремчук провел 43 матча, в которых отметился 23 голами и 8 ассистами.
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