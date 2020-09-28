"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди

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"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о двойном трансфере с участием "Манчестер Сити".

К "горожанам" за 68 миллионов евро присоединится центральный защитник Рубен Диаш, сумма сделки может вырасти на 3,6 миллиона за счёт бонусов.

В обратном направлении за 15 миллионов евро отправится центрбек Николас Отаменди.

Оба футболиста в ближайшее время пройдут медобследование и заключат контракты с новыми клубами.

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