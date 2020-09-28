"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди
"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о двойном трансфере с участием "Манчестер Сити".
К "горожанам" за 68 миллионов евро присоединится центральный защитник Рубен Диаш, сумма сделки может вырасти на 3,6 миллиона за счёт бонусов.
В обратном направлении за 15 миллионов евро отправится центрбек Николас Отаменди.
Оба футболиста в ближайшее время пройдут медобследование и заключат контракты с новыми клубами.
Не пропустите: Клуб Гвардиолы впервые в его карьере пропустил пять голов за игру. | http://soccernews.ru
главное
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
-
Главные новости дня: 27 сентября
-
Роналду установил рекорд топ-5 лиг Европы
-
Фати и Месси принесли "Барселоне" разгромную победу над "Вильярреалом"
Лента новостей
-
УЕФА назначил судей на матч ПАОК - "Краснодар"
-
Тедеско рассказал, какое хочет оставить наследие в "Спартаке"
-
"Интер" готов продать трёх игроков ради трансфера Канте
-
Уткин не удивлён победой "Локомотива" над ЦСКА
-
Французский клуб купил защитника "Енисея" за миллион рублей
-
В воскресенье Роналду и Месси забили пенальти с разницей в 146 секунд
-
Алиссон и Алькантара рискуют пропустить ближайший матч "Ливерпуля"
-
Симеоне оценил дебют Луиса Суареса за "Атлетико"
-
"Милан" выдал лучшую беспроигрышную серию за последние 24 года
-
Смолов поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата России
-
Роналду в четвёртый раз в карьере забил в двух стартовых турах чемпионата
-
"Интер" не устроило предложение "Тоттенхэма" по Шкриньяру
-
Куман прокомментировал разгромную победу над "Вильярреалом"
-
Во Франции опровергли интерес "Спартака" к полузащитнику "Нанта" Туре
-
Баланс во всех линиях, новые роли игроков и результат, внушающий надежду! Или как Рональд Куман дебютировал у руля "Барселоны"
-
Пирло подвёл итоги матча с "Ромой"
-
Хачериди сравнил события на Майдане и в Беларуси
-
"Лацио" близок к аренде хавбека "Манчестер Юнайтед"
-
Эмери проиграл все матчи против "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
"Бенфика" подтвердила продажу Диаша в "Манчестер Сити" и покупку Отаменди
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18