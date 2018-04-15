"Бенфика" - "Порту" - 0:1 (обзор)
Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии, в котором лиссабонская "Бенфика" дома минимально уступила "Порту".
Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|30
|76
|2
|Бенфика
|30
|74
|3
|Спортинг Лиссабон
|30
|71
|4
|Брага
|30
|68
|5
|Маритиму
|30
|44
|6
|Рио Аве
|29
|43
|7
|Дешпортиво Чавес
|30
|38
|8
|Боавишта
|30
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|30
|37
|10
|Портимоненсе
|30
|35
|11
|Белененсиш
|30
|33
|12
|КД Тондела
|29
|31
|13
|Витория Сетубал
|30
|29
|14
|Морейренсе ФК
|30
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|30
|28
|16
|Дешпортиво Авеш
|30
|28
|17
|Эшторил
|30
|26
|18
|Фейренсе
|30
|24