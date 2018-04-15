"Бенфика" - "Порту" - 0:1 (обзор)

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"Бенфика" - "Порту" - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Португалии, в котором лиссабонская "Бенфика" дома минимально уступила "Порту".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 30 76
2 Бенфика 30 74
3 Спортинг Лиссабон 30 71
4 Брага 30 68
5 Маритиму 30 44
6 Рио Аве 29 43
7 Дешпортиво Чавес 30 38
8 Боавишта 30 38
9 Витория Гимарайнш 30 37
10 Портимоненсе 30 35
11 Белененсиш 30 33
12 КД Тондела 29 31
13 Витория Сетубал 30 29
14 Морейренсе ФК 30 29
15 Пасуш де Феррейра 30 28
16 Дешпортиво Авеш 30 28
17 Эшторил 30 26
18 Фейренсе 30 24
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