"Бенфика" потерпела сенсационное поражение в чемпионате Португалии

Теги бенфикабелененсиш

"Бенфика" потерпела сенсационное поражение в чемпионате Португалии

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях проиграла середняку первенства "Белененсешу" со счётом 0:2.

"Белененсеш" - "Бенфика" - 2:0

Голы: Эдуардо Энрике, 36 (пенальти) - 1:0, Кейта, 42 - 2:0.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Рафа Силва, Пицци (Кастильо, 68), Сальвио (Жонас, 46), Фейса (Живкович, 84), Жедсон Фернандеш, Сеферович.

Не пропустите: "Гуанчжоу Эвергранд" выкупил у "Бенфики" трансфер Талиски. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов