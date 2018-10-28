"Бенфика" потерпела сенсационное поражение в чемпионате Португалии
В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях проиграла середняку первенства "Белененсешу" со счётом 0:2.
"Белененсеш" - "Бенфика" - 2:0
Голы: Эдуардо Энрике, 36 (пенальти) - 1:0, Кейта, 42 - 2:0.
"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Рафа Силва, Пицци (Кастильо, 68), Сальвио (Жонас, 46), Фейса (Живкович, 84), Жедсон Фернандеш, Сеферович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30