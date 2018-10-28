"Бенфика" потерпела сенсационное поражение в чемпионате Португалии

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии "Бенфика" в гостях проиграла середняку первенства "Белененсешу" со счётом 0:2.

"Белененсеш" - "Бенфика" - 2:0

Голы: Эдуардо Энрике, 36 (пенальти) - 1:0, Кейта, 42 - 2:0.

"Бенфика": Влаходимос, Жардел, Андре Алмейда, Гримальдо, Диаш, Рафа Силва, Пицци (Кастильо, 68), Сальвио (Жонас, 46), Фейса (Живкович, 84), Жедсон Фернандеш, Сеферович.

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