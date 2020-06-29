"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре
В матче 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уступила "Маритимо", потерпев второе поражение подряд.
"Бенфика" осталась на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Порту" на три очка.
"Маритиму" - "Бенфика" - 2:0 (0:0)
Голы: Корреа, 74 - 1:0, Пиньо, 78 - 2:0
"Маритиму": Абедзадех, Нану, Зайнадин, Керкес, Фабио Чина, Рене, Кошта (Геттерсон, 68), Пеладжо, Вукович, Корреа (Хоэл, 76), Пиньо (Морено, 85)
"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Жардел, Ферро, Алмейда, Вайгль, Самарис (Силва, 58), Серви (Соуза, 73), Чикинью (Жота, 82), Винисиус (Сеферович, 58), Пицци (Живкович, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14