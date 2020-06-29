"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре

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"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в Примейре

В матче 29-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде уступила "Маритимо", потерпев второе поражение подряд. 

"Бенфика" осталась на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Порту" на три очка.

"Маритиму" - "Бенфика" - 2:0 (0:0)
Голы: Корреа, 74 - 1:0, Пиньо, 78 - 2:0

"Маритиму": Абедзадех, Нану, Зайнадин, Керкес, Фабио Чина, Рене, Кошта (Геттерсон, 68), Пеладжо, Вукович, Корреа (Хоэл, 76), Пиньо (Морено, 85)

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш, Жардел, Ферро, Алмейда, Вайгль, Самарис (Силва, 58), Серви (Соуза, 73), Чикинью (Жота, 82), Винисиус (Сеферович, 58), Пицци (Живкович, 73)

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