"Бенфика" потеряла очки в матче с "Маритиму", "Белененсеш" одолел "Виторию Гимараэш"

В рамках восьмого тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. Выделим осечку "Бенфики", которая в гостях поделила очки с "Маритиму".

"Маритиму" – "Бенфика" - 1:1

Голы: Жонас, 2 - 0:1, Валенте, 66 - 1:1.



"Белененсеш" – "Витория Гимараэш" - 1:0

Гол: Танджигора, 26 - 1:0.

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