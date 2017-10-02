"Бенфика" потеряла очки в матче с "Маритиму", "Белененсеш" одолел "Виторию Гимараэш"
В рамках восьмого тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. Выделим осечку "Бенфики", которая в гостях поделила очки с "Маритиму".
"Маритиму" – "Бенфика" - 1:1
Голы: Жонас, 2 - 0:1, Валенте, 66 - 1:1.
"Белененсеш" – "Витория Гимараэш" - 1:0
Гол: Танджигора, 26 - 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|8
|22
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|7
|16
|4
|Брага
|8
|15
|5
|Маритиму
|7
|15
|6
|Рио Аве
|8
|14
|7
|Боавишта
|8
|10
|8
|Белененсиш
|7
|10
|9
|Витория Гимарайнш
|7
|10
|10
|Пасуш де Феррейра
|8
|9
|11
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|12
|Фейренсе
|8
|8
|13
|Витория Сетубал
|8
|7
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|8
|6