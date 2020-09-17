"Бенфика" потратила больше 80 млн евро на трансферы в период пандемии, и пролетела мимо группы ЛЧ: почему потенциальный соперник "Краснодара" провалился?

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"Бенфика" потратила больше 80 млн евро на трансферы в период пандемии, и пролетела мимо группы ЛЧ: почему потенциальный соперник "Краснодара" провалился?

Если футбольный бог действительно существует, то позавчера он поддерживал греков. ПАОК неожиданно для многих прибил "Бенфику" в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов, которая строила новый амбициозный проект как раз под этот турнир. 100-летнее проклятие Белы Гуттмана снова подрезало "орлам" крылья. На этот раз обошлось без драматических финалов – лиссабонский клуб складывает оружие еще в квалификации. Судьбу противостояния решил 24-летний вингер Андрия Живкович. Серб присоединился к ПАОКу неделю назад, 8 сентября, а его предыдущим клубом была... да, по законам жанра, именно "Бенфика"! Португальцы пытались продать его еще перед ЧМ-2018, однако воспитанник "Партизана" остался на "Да Луж", не получив хороших предложений. В конце концов "орлам" пришлось мириться с нежеланием футболиста идти на компромиссы в течение двух последующих лет. Провальный сезон 2019/20 оказался последней каплей. Живкович почти не играл из-за травмы (3 матча во всех турнирах) и согласился на расторжение контракта по соглашению сторон. Цена вопроса – 1,8 млн евро, но "Бенфика" потеряла гораздо больше. Парадокс!

Пытаясь разгрузить зарплатную ведомость для качественного обновления состава, клуб Луиша Фелипе Виейра не досчитался примерно 50-ти миллионов евро – именно столько потенциально стоит "орлам" непопадание в группу Лиги Чемпионов, учитывая опыт предыдущих сезонов. Живковичу хватило девяти минут, чтобы похоронить дорогущий план возрождения португальского гранда. Наставник ПАОКа Абель Феррейра дал ему шанс на 66-й минуте, когда греки вели 1:0, несмотря на игровое преимущество гостей, а серб не подвел, мастерски завершив быстрый контрвыпад. И кто теперь скажет, что кармы не существует? Он не праздновал, даже извинялся, показательно подняв руки вверх, но после матча довольно прохладно комментировал фиаско "Бенфики": "Я забил бывшей команде? Похожие вещи случаются в жизни. Приветствую своих нынешних партнеров и болельщиков. Это был фантастический вечер". Живкович фактически одним ударом перечеркнул бешеную трансферную кампанию лиссабонцев. "Красные" потратили на усиление почти 80 млн евро. Сейчас придется латать дыры в бюджете, возможно – с кем прощаться.

Проиграв чемпионский титул Порту, "орлы" изменили стратегию на трансферном рынке, начали действовать агрессивнее. Да, "Бенфика" продолжает приглашать относительно молодых игроков, но их стоимость – в разы выше, чем раньше. Жезуш получил уже сложившихся исполнителей, которые должны давать результат прямо сейчас. Наибольший резонанс вызвали переходы бразильцев – Педриньо и Эвертона. Первый перебрался из Коринтианса за 18 млн евро. "Бенфика" опередила с десяток добротных европейских клубов, в частности, колонию бразильцев в Европе – донецкий "Шахтер". MVP финала Копа Америка2019 – Эвертон Соарес – выбирал Лиссабон, прежде всего, из-за Лиги Чемпионов. 24-летний универсал, который может одинаково хорошо сыграть на обоих флангах атаки, даже не скрывал, что мечтает выступать в престижнейшем еврокубке, мол это – прекрасная возможность показать себя на топовом уровне. "Гремио" получил своего лидера 20 млн евро – до этой отметки в условиях пандемии не дотягивал ни один крупный клуб. Бразилец классно выглядел в Салониках, подвела только реализация. Впрочем, о ЛЧ придется забыть до следующего года.

Малоизвестный уругваец Дарвин Нуньес оказался на "Да Луж" после провальных переговоров с Кавани. 21-летний центрфорвард стал рекордным приобретением в истории португальского топ-клуба – 24 млн евро. Несмотря на то, что талантливый кантерано "Пеньяроля" получал хорошую прессу в Испании, сумма трансфера вызвала справедливое возмущение среди сторонников "орлов". Нуньес провел один хороший сезон, даже не в элите испанского футбола, надолго вылетал из-за травм. В конце концов статистика молодого "чарруа" против ПАОКа не требует дополнительных комментариев – 0 ударов и 7 потерь мяча за решающие полчаса второго тайма. А вот еще один летний новичок – Джан-Лука Вальдшмидт –, который переходил из "Фрайбуга" за 15 млн, не играл в Греции ни минуты. Правый защитник "Флуминенсе" – Жилберту (3 млн евро) – также был петицией главного тренера. Именно титулованный специалист принял на себя первую волну сокрушительной критики от португальских СМИ. Досталось и президенту, когда аномального много тратил, пока большинство клубов затягивали пояса в посткарантинний период. Оба обещают исправить ситуацию успешными результатами в Лиге Европы, но местная пресса прогнозирует финансовый коллапс. "Тройная трагедия", – отмечает издание OJogo, анализируя убытки "Бенфики".

 

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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