"Бенфика" продлила контракт с главным тренером

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"Бенфика" продлила контракт с главным тренером

Руководство "Бенфики" осталось довольно результатами команды под руководством Бруну Лажи.

Как сообщает твиттер "орлов", клуб продлил соглашение с 43-летним португальцем до лета 2024 года.

Лажи возглавил "Бенфику" в январе 2019 года и привел команду к чемпионству.

В этом сезоне "орлы" пока лидируют в чемпионате Португалии и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

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