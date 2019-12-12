"Бенфика" продлила контракт с главным тренером

Руководство "Бенфики" осталось довольно результатами команды под руководством Бруну Лажи.

Как сообщает твиттер "орлов", клуб продлил соглашение с 43-летним португальцем до лета 2024 года.

Лажи возглавил "Бенфику" в январе 2019 года и привел команду к чемпионству.

В этом сезоне "орлы" пока лидируют в чемпионате Португалии и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.

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