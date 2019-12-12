"Бенфика" продлила контракт с главным тренером
Руководство "Бенфики" осталось довольно результатами команды под руководством Бруну Лажи.
Как сообщает твиттер "орлов", клуб продлил соглашение с 43-летним португальцем до лета 2024 года.
Лажи возглавил "Бенфику" в январе 2019 года и привел команду к чемпионству.
В этом сезоне "орлы" пока лидируют в чемпионате Португалии и вышли в 1/16 финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|13
|36
|2
|Порту
|13
|32
|3
|ФК Фамаликао
|13
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|13
|23
|5
|Витория Гимарайнш
|13
|20
|6
|Рио Аве
|13
|18
|7
|Брага
|13
|18
|8
|КД Тондела
|13
|18
|9
|Боавишта
|13
|18
|10
|Жил Висенте
|13
|16
|11
|Витория Сетубал
|13
|16
|12
|Белененсиш
|13
|15
|13
|Морейренсе ФК
|13
|14
|14
|Санта-Клара
|13
|14
|15
|Маритиму
|13
|12
|16
|Портимоненсе
|13
|11
|17
|Пасуш де Феррейра
|13
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|13
|6