"Бенфика" продлила контракт с трансферной целью "Зенита"

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"Бенфика" продлила контракт с трансферной целью "Зенита"

Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо заключил новый контракт с лиссабонским клубом.

Как сообщает официальный сайт "орлов", стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Напомним, что воспитанник "Барселоны" выступает за "Бенфику" с января 2016 года, сыграл 134 матча, забил 11 голов и сделал 26 ассистов.

Минувшим летом купить Гримальдо хотел питерский "Зенит". Также им интересовались "Атлетико", "Арсенал", "Ювентус" и "Наполи".

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