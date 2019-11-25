"Бенфика" продлила контракт с трансферной целью "Зенита"
Защитник "Бенфики" Алекс Гримальдо заключил новый контракт с лиссабонским клубом.
Как сообщает официальный сайт "орлов", стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2023 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
Напомним, что воспитанник "Барселоны" выступает за "Бенфику" с января 2016 года, сыграл 134 матча, забил 11 голов и сделал 26 ассистов.
Минувшим летом купить Гримальдо хотел питерский "Зенит". Также им интересовались "Атлетико", "Арсенал", "Ювентус" и "Наполи".
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|Команда
|М
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|11
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|Рио Аве
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|Жил Висенте
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