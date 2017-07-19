"Бенфика" продлила соглашение с Элизеу
Защитник Элизеу заключил новый контракт с "Бенфикой", сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение будет действовать до лета 2018 года. Футболист перебрался в "Бенфику" в 2014 году за 1,2 миллиона евро.
В прошлом сезоне Элизеу сыграл 20 матчей и отметился 4 голевыми передачами.
Читайте также: "Бенфика" озвучила условия перехода Семеду в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ обыгрывает "Рому" в серии пенальти в первом туре Международного кубка чемпионов
-
Официально: "Челси" и "Реал" согласовали трансфер Мораты
-
"Ювентус" объявил о трансфере Щесны
-
Благодаря двум точным выстрелам Ивоби, "Арсенал" вырывает победу над "Баварией"
-
"Ювентус" и три топ-клуба АПЛ претендуют на Томаса Мюллера
Лента новостей
-
Текущим летом на трансферах "Реал" заработал почти 140 миллионов евро
-
Бартомеу: "Я спокоен, все клубы мира хотят Неймара"
-
Сапета: "Борьба за еврокубки? Первые пять-шесть туров прояснят картину"
-
Эмери: "Важно иметь в команде такого игрока, как Неймар"
-
ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших бомбардиров Европы
-
Маркиньос: "Меня Неймар не предупреждал о своем переходе"
-
Агент: "Спартак" не интересовался Баделем"
-
Верратти продлит контракт с ПСЖ
-
"Милан" ждет новостей по Белотти
-
"Челси" не теряет надежд заполучить бека "Реала"
-
Новичок "Локомотива" Рыбус опроверг интерес к своей персоне "Спартака"
-
"Атлетико" может получить тройную выгоду с трансфера Мораты в "Челси"
-
Тиаго Силва: "Будет интересно, если Неймар присоединится к проекту ПСЖ"
-
"Зенит" отказался от приобретения защитника сборной Бразилии
-
Эмери анонсировал громкое подписание своим клубом
-
"Барселона" может отложить переговоры по одной из своих приоритетных трансферных целей до зимы
-
Возможный уход Неймара может "ударить" по Роналду
-
Глава "Mediapro": "Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Тоттехэма"
-
Эрнанес вернулся в "Сан-Паулу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|82
|2
|Порту
|34
|76
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|70
|4
|Витория Гимарайнш
|34
|62
|5
|Брага
|34
|54
|6
|Маритиму
|34
|50
|7
|Рио Аве
|34
|49
|8
|Фейренсе
|34
|48
|9
|Боавишта
|34
|43
|10
|Эшторил
|34
|38
|11
|Дешпортиво Чавес
|34
|38
|12
|Витория Сетубал
|34
|38
|13
|Пасуш де Феррейра
|34
|36
|14
|Белененсиш
|34
|36
|15
|Морейренсе ФК
|34
|33
|16
|КД Тондела
|34
|32
|17
|ФК Арука
|34
|32
|18
|Насьонал
|34
|21