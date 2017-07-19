"Бенфика" продлила соглашение с Элизеу

Защитник Элизеу заключил новый контракт с "Бенфикой", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение будет действовать до лета 2018 года. Футболист перебрался в "Бенфику" в 2014 году за 1,2 миллиона евро.

В прошлом сезоне Элизеу сыграл 20 матчей и отметился 4 голевыми передачами.

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