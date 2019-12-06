"Бенфика" продлит контракт с главным тренером
"Бенфика" хочет продлить контракт с главным тренером команды Бруну Лаже. Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до 2023 года. Об этом сообщает A Bola.
Португальский клуб намерен подписать контракт с тренером до 2024 года. Стороны уже согласовали все условия.
"Бенфика" - лидер турнирной таблицы чемпионата Португалии.
А еще: "Лейпциг" и "Бенфика" сыграли вничью в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Обамеянг убежал в туалет посреди матча против "Брайтона"
-
"Динамо" обратилось к болельщикам перед матчем с "Зенитом"
-
1
Мартинес сравнил Азара с Майклом Джорданом
-
Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение
-
Шакири может продолжить карьеру в "Галатасарае"
-
"Лестер" готов заключить новый контракт с Роджерсом на улучшенных условиях
-
Павлюченко заявил, что у "Спартака" нет шансов на чемпионство в этом сезоне
-
"Бенфика" продлит контракт с главным тренером
-
"Челси" провел переговоры с агентом Заа
-
Гонсалес подписал новый контракт с "Вальядолидом"
-
"Боруссия" готова купить Холанда зимой за 20 млн евро
-
У "Зенита" появился клубный сайт на испанском языке
-
Рауш поделился ожиданиями от матча с "Зенитом"
-
"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура
-
Габулов больше не будет занимать пост президента "Алании"
-
"Ювентус" и "Милан" хотят приобрести Паредеса
-
Агент Лукаку прокомментировал скандальную обложку нового номера Corriere dello Sport
-
"Сочи" заключит с Федотовым контракт на 2,5 года
-
Юнгберг прокомментировал очередное поражение от "Брайтона"
-
"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию за 42 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|12
|33
|2
|Порту
|11
|28
|3
|ФК Фамаликао
|12
|24
|4
|Спортинг Лиссабон
|12
|20
|5
|Боавишта
|12
|18
|6
|Брага
|12
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Жил Висенте
|12
|16
|9
|Рио Аве
|12
|15
|10
|КД Тондела
|12
|15
|11
|Морейренсе ФК
|12
|14
|12
|Белененсиш
|12
|14
|13
|Санта-Клара
|12
|13
|14
|Витория Сетубал
|12
|13
|15
|Портимоненсе
|12
|11
|16
|Маритиму
|12
|11
|17
|Пасуш де Феррейра
|11
|8
|18
|Дешпортиво Авеш
|12
|3