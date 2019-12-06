"Бенфика" продлит контракт с главным тренером

"Бенфика" хочет продлить контракт с главным тренером команды Бруну Лаже. Нынешнее соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до 2023 года. Об этом сообщает A Bola.

Португальский клуб намерен подписать контракт с тренером до 2024 года. Стороны уже согласовали все условия.

"Бенфика" - лидер турнирной таблицы чемпионата Португалии.

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