"Бенфика" проиграла "Браге" в домашнем матче Примейры

В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле проиграла "Браге" со счетом 2:3. Победу гостям принесли дубль Франсишку Моуры и гол Юри Медейруша. В составе "орлов" дубль сделал Харис Сеферович.

"Бенфика" с 15 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Примейры. "Брага" с 15 очками вышла на третье место.

"Бенфика" Лиссабон - "Брага" Брага - 2:3 (0:1)

Голы: Медейруш, 38 - 0:1, Моура, 50 - 0:2, Моура, 63 - 0:3, Сеферович, 68 - 1:3, Сеферович, 86 - 2:3

"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Гонсалвеш, 69), Отаменди, Вертонген, Тавареш (Гримальдо, 60), Самарис (Габриэл, 46), Пицци (Таарабт, 60), Силва, Эвертон (Сеферович, 46), Нуньес, Вальдшмидт.

"Брага": Матеус, Секейра, Виллимен, Тормена, Эсгаю, Каштру, Эль-Мусрати, Медейруш, Моура (Новайш, 73), Паулинью.

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