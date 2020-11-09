"Бенфика" проиграла "Браге" в домашнем матче Примейры
В матче 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле проиграла "Браге" со счетом 2:3. Победу гостям принесли дубль Франсишку Моуры и гол Юри Медейруша. В составе "орлов" дубль сделал Харис Сеферович.
"Бенфика" с 15 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Примейры. "Брага" с 15 очками вышла на третье место.
"Бенфика" Лиссабон - "Брага" Брага - 2:3 (0:1)
Голы: Медейруш, 38 - 0:1, Моура, 50 - 0:2, Моура, 63 - 0:3, Сеферович, 68 - 1:3, Сеферович, 86 - 2:3
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто (Гонсалвеш, 69), Отаменди, Вертонген, Тавареш (Гримальдо, 60), Самарис (Габриэл, 46), Пицци (Таарабт, 60), Силва, Эвертон (Сеферович, 46), Нуньес, Вальдшмидт.
"Брага": Матеус, Секейра, Виллимен, Тормена, Эсгаю, Каштру, Эль-Мусрати, Медейруш, Моура (Новайш, 73), Паулинью.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14