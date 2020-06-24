"Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте

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"Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте

"Бенфика" в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила "Санта-Кларе" со счетом 3:4.

"Бенфика" - "Санта-Кларе" - 3:4 (0:1)

Голы: Карвальо, 44 - 0:1, Силва, 50 - 1:1, Сануси, 57 - 1:2, Винисиус, 63 - 2:2, Винисиус, 65 - 3:2, Крайсан, 82 (пенальти) - 3:3, Зе Мануэль 90+5 - 3:4

По итогам этой встрече "Бенфика" с 64 очками делит с "Порту" первое место в турнирной таблице. "Санта-Клара" с 38 очками расположилась на восьмой строчке.

А еще: "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате| http://soccernews.ru
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