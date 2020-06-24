"Бенфика" проиграла "Санта-Кларе", пропустив гол на 95-й минуте
"Бенфика" в матче 28-го тура чемпионата Португалии уступила "Санта-Кларе" со счетом 3:4.
"Бенфика" - "Санта-Кларе" - 3:4 (0:1)
Голы: Карвальо, 44 - 0:1, Силва, 50 - 1:1, Сануси, 57 - 1:2, Винисиус, 63 - 2:2, Винисиус, 65 - 3:2, Крайсан, 82 (пенальти) - 3:3, Зе Мануэль 90+5 - 3:4
По итогам этой встрече "Бенфика" с 64 очками делит с "Порту" первое место в турнирной таблице. "Санта-Клара" с 38 очками расположилась на восьмой строчке.
А еще: "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|27
|64
|2
|Порту
|27
|64
|3
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|4
|Брага
|26
|46
|5
|ФК Фамаликао
|26
|43
|6
|Рио Аве
|27
|41
|7
|Витория Гимарайнш
|26
|39
|8
|Боавишта
|27
|35
|9
|Санта-Клара
|27
|35
|10
|Морейренсе ФК
|26
|33
|11
|Жил Висенте
|27
|30
|12
|Витория Сетубал
|27
|30
|13
|Белененсиш
|27
|30
|14
|КД Тондела
|27
|29
|15
|Маритиму
|27
|28
|16
|Пасуш де Феррейра
|27
|28
|17
|Портимоненсе
|27
|21
|18
|Дешпортиво Авеш
|27
|14