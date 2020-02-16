"Бенфика" проиграла во втором подряд матче чемпионата Португалии

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"Бенфика" проиграла во втором подряд матче чемпионата Португалии

В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уступила "Браге" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил Паулинья.

"Бенфика" проиграла второй матч подряд, но по-прежнему занимает первое место в турнирной таблицы Примейры. "Брага" находится на третьей позиции.

"Бенфика" - "Брага" - 0:1 (0:1)
Гол: Паулинья, 45+1 - 0:1

"Бенфика": Влаходимос, Тавареш (Соуза, 86), Диаш, Ферро, Грималдо, Серви (Сеферович, 62), Таарабт, Вайгль (Чикиньо, 79), Пицци, Винисиус, Силва

"Брага": Матеус, Секейра, Кармо, Уоллас, да Силва, Эсгайю, Паулинья, Р. Хорта (А. Хорта, 78), Франсержио, Паулинью (Фонте, 87), Галено (Тринкау, 57)

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