"Бенфика" проиграла во втором подряд матче чемпионата Португалии
В матче 21-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уступила "Браге" со счетом 0:1. Единственный гол в концовке первого тайма забил Паулинья.
"Бенфика" проиграла второй матч подряд, но по-прежнему занимает первое место в турнирной таблицы Примейры. "Брага" находится на третьей позиции.
"Бенфика" - "Брага" - 0:1 (0:1)
Гол: Паулинья, 45+1 - 0:1
"Бенфика": Влаходимос, Тавареш (Соуза, 86), Диаш, Ферро, Грималдо, Серви (Сеферович, 62), Таарабт, Вайгль (Чикиньо, 79), Пицци, Винисиус, Силва
"Брага": Матеус, Секейра, Кармо, Уоллас, да Силва, Эсгайю, Паулинья, Р. Хорта (А. Хорта, 78), Франсержио, Паулинью (Фонте, 87), Галено (Тринкау, 57)
Не пропустите: "Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|21
|54
|2
|Порту
|20
|50
|3
|Брага
|21
|37
|4
|Спортинг Лиссабон
|20
|35
|5
|Рио Аве
|20
|32
|6
|ФК Фамаликао
|20
|32
|7
|Санта-Клара
|21
|29
|8
|Витория Гимарайнш
|20
|28
|9
|Боавишта
|20
|28
|10
|Жил Висенте
|21
|26
|11
|Витория Сетубал
|21
|26
|12
|КД Тондела
|21
|24
|13
|Морейренсе ФК
|21
|23
|14
|Маритиму
|20
|21
|15
|Белененсиш
|20
|18
|16
|Пасуш де Феррейра
|20
|16
|17
|Портимоненсе
|21
|15
|18
|Дешпортиво Авеш
|20
|12