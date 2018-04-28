"Бенфика" проигрывает "Тонделе" и выбывает из чемпионской гонки

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"Бенфика" проигрывает "Тонделе" и выбывает из чемпионской гонки

В рамках 32-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё два матча. "Фейренсе" оказался сильнее "Витории Сетубал", а "Бенфика" на своём поле потерпела поражение от "Тонделы" и фактически выбыла из чемпионской гонки. Если завтра "Порту" обыграет "Маритиму", то за два тура до завершения первенства оторвётся от "орлов" на 5 очков.

"Витория Сетубал" – "Фейренсе" - 0:2

Голы: Силва, 63 - 0:1, Силва, 87 - 0:2.


"Бенфика" – "Тондела" - 2:3

Голы: Пицци, 12 - 1:0, Мигел Кардозу, 30 - 1:1, Мигел Кардозу, 39 - 1:2, Томане, 81 - 1:3, Сальвио, 90 - 2:3.

"Бенфика": Бруну Варела, Диаш, Гримальдо, Андре Алмейда (Дуглас Перейра, 30), Луизао, Рафа Силва, Самарис, Серви (Сальвио, 46), Пицци, Живкович (Сеферович, 62), Хименес.

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Команда М О
1 Порту 31 79
2 Бенфика 32 77
3 Спортинг Лиссабон 32 77
4 Брага 31 71
5 Рио Аве 31 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 31 41
8 Витория Гимарайнш 32 40
9 КД Тондела 32 38
10 Боавишта 31 38
11 Портимоненсе 32 35
12 Белененсиш 31 34
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Фейренсе 32 30
15 Пасуш де Феррейра 31 29
16 Витория Сетубал 32 29
17 Дешпортиво Авеш 31 28
18 Эшторил 31 26
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