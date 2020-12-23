"Бенфика" проявила интерес к Виктору Коваленко из "Шахтера"

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"Бенфика" проявила интерес к Виктору Коваленко из "Шахтера"Хавбек донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко может продолжить карьеру в чемпионате Португалии. Представители лиссабонской "Бенфики" уже начали переговоры о возможном переходе, сообщает Record.

Нынешнее соглашение украинца с "Шахтером" рассчитано до 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 4,5 млн.

Хавбек регулярно вызывается в сборную Украины и заинтересовал своей игрой уже несколько европейских клубов. В футболке национальной команды Коваленко успел сыграть в  30 матчах.

В текущем чемпионате УПЛ полузащитник забил 4 гола в 8 играх за клуб.

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