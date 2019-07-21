"Бенфика" разгромила "Гвадалахару" в Международном Кубке Чемпионов
В рамках Международного Кубка Чемпионов "Бенфика" крупно обыграла мексиканскую "Гвадалахару".
"Бенфика" - "Гвадалахара" 3:0
Голы: де Томас, 4 - 1:0, Рафа Силва, 70 - 2:0, Сеферович, 73 - 3:0
"Бенфика": Влаходимос, Диаш (Жардел, 46), Гримальдо (Серви, 79), Франсишку Феррейра (Фейса, 79), Нуну Тавареш (Эбуэхи, 79), Пирес (Таарабт, 65), Флорентину (Самарис, 65), Кайо (Рафа Силва, 46), Пицци (Шикинью, 65), де Томас (Жоау Филипе, 65), Сеферович (Живкович, 79).
"Гвадалахара": Гудиньо, ван Ранкин, Понсе, Марин, Басульто, González (Бельтран, 74), Вильяльпандо, Брисеньо, Сервантес, Вильянуэва (Уэрта, 68), Вега.
Предупреждения: González (37), Пирес (41), Вильяльпандо (55), де Томас (61), Фейса (85).
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