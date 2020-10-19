"Бенфика" разгромила "Риу Аве", одержав 4-ю победу на старте сезона

В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Риу Аве" со счетом 3:0. Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Джан-Луки Вальдшмидта и гол Габриэла.

"Бенфика" одержала четвертую победу подряд и уверенно лидирует в чемпионате Португалии. "Риу Аве" остался на 15-й позиции.

"Риу Аве" - "Бенфика" - 0:3 (0:2)

Голы: Вальдшмидт, 6 - 0:1, Вальдшмидт, 45+4 - 0:2, Габриэл, 84 - 0:3

"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Вертонген, Эвертон (Вайгль, 66), Пицци, Габриэл, Вальдшмидт, Рафаэл Силва Тавареш, 81), Нуньес (Сеферович, 81)

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