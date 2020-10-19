"Бенфика" разгромила "Риу Аве", одержав 4-ю победу на старте сезона
В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на выезде разгромила "Риу Аве" со счетом 3:0. Победу лиссабонскому клубу принесли дубль Джан-Луки Вальдшмидта и гол Габриэла.
"Бенфика" одержала четвертую победу подряд и уверенно лидирует в чемпионате Португалии. "Риу Аве" остался на 15-й позиции.
"Риу Аве" - "Бенфика" - 0:3 (0:2)
Голы: Вальдшмидт, 6 - 0:1, Вальдшмидт, 45+4 - 0:2, Габриэл, 84 - 0:3
"Бенфика": Влаходимос, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Вертонген, Эвертон (Вайгль, 66), Пицци, Габриэл, Вальдшмидт, Рафаэл Силва Тавареш, 81), Нуньес (Сеферович, 81)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14