"Бенфика" разнесла "Барселону" в Лиге чемпионов

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"Бенфика" разнесла "Барселону" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" на своем поле разгромила "Барселону" со счетом 3:0.

Победу португальскому клубу принесли дубль Дарвина Нуньеса и гол Рафы Силвы.

"Бенфика" Португалия – "Барселона" Испания - 3:0 (1:0)
Голы: Нуньес, 3 - 1:0, Рафа Силва, 69 - 2:0, Нуньес, 79 (с пенальти) - 3:0

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Алмейда, 75), Лазаро (Жилберто, 45), Жоау Мариу, Вайгль, Рафа Силва (Пицци, 86), Яремчук (Таарабт, 75), Нуньес (Гонсалу Рамуш, 86).

"Барселона": тер Стеген, Серджи Роберто, Пике (Гави, 33), Араухо, Эрик Гарсия, Мингеса, Дест, Бускетс (Нико Гонсалес, 68), де Йонг, Педри (Коутиньо, 68), де Йонг (Фати, 68), Депай.

Удаление: Эрик Гарсия (87).

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