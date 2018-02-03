"Бенфика" – "Риу Аве" - 5:1 (обзор)

Теги бенфикарио аве

"Бенфика" – "Риу Аве" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 21-го тура чемпионата Португалии между "Бенфикой" и "Риу Аве".

Не пропустите: "Бенфика" на своём поле разгромила "Риу Аве". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 20 52
2 Бенфика 21 50
3 Спортинг Лиссабон 20 50
4 Брага 21 43
5 Рио Аве 21 33
6 Маритиму 20 29
7 Дешпортиво Чавес 20 27
8 Боавишта 20 27
9 Витория Гимарайнш 20 26
10 КД Тондела 20 22
11 Портимоненсе 20 21
12 Белененсиш 20 21
13 Пасуш де Феррейра 20 21
14 Фейренсе 20 20
15 Морейренсе ФК 20 16
16 Витория Сетубал 20 15
17 Эшторил 19 15
18 Дешпортиво Авеш 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов