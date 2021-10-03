"Бенфика" сенсационно проиграла в чемпионате Португалии
Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле проиграла "Портимоненсе" со счетом 0:1.
Единственный гол в середине второго тайма забил Лукас.
"Бенфика" с 21 очком сохранила первое место в турнирной таблице Примейры. "Портимоненсе", набрав 14 очков, поднялся на пятую позицию.
"Бенфика" - "Портимоненсе" - 0:1 (0:0)
Гол: Лукас, 66 - 0:1
"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Алмейда, 73), Жилберто (Диаш, 46), Вайгль (Таарабт, 73), Мариу, Силва, Нуньес, Яремчук.
"Портимоненсе": Португал, Энрике, Роша, Лукас, Муфи, Канде, Са, Фернандес, Карлинос, Фабрисио (Карабали, 56), Боа Морте (Ангуло, 56).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14