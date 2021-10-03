"Бенфика" сенсационно проиграла в чемпионате Португалии

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"Бенфика" сенсационно проиграла в чемпионате Португалии

Фото: инстаграм "Бенфики"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле проиграла "Портимоненсе" со счетом 0:1.

Единственный гол в середине второго тайма забил Лукас.

"Бенфика" с 21 очком сохранила первое место в турнирной таблице Примейры. "Портимоненсе", набрав 14 очков, поднялся на пятую позицию.

"Бенфика" - "Портимоненсе" - 0:1 (0:0)
Гол: Лукас, 66 - 0:1

"Бенфика": Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Вериссимо, Гримальдо (Алмейда, 73), Жилберто (Диаш, 46), Вайгль (Таарабт, 73), Мариу, Силва, Нуньес, Яремчук.

"Портимоненсе": Португал, Энрике, Роша, Лукас, Муфи, Канде, Са, Фернандес, Карлинос, Фабрисио (Карабали, 56), Боа Морте (Ангуло, 56).

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