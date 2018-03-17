"Бенфика" сильнее "Фейренсе" и другие результаты 27-го тура чемпионата Португалии

В рамках 27-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё три матча. Выделим гостевую победу "Бенфики" над "Фейренсе".

"Эшторил" – "Пасуш де Феррейра" - 1:1

Голы: Бруно Гомес, 1 - 1:0, Мигел Виейра, 55 - 1:1.



"Тондела" – "Маритиму" - 1:2

Голы: Мигел Кардозу, 10 - 1:0, Таджо, 41 - 1:1, Таджо, 53 - 1:2.



"Фейренсе" – "Бенфика" - 0:2

Голы: Хименес, 59 - 0:1, Рафа Силва, 75 - 0:2.

Удаления: Тиагу Силва (41), Брисеньо (86) - оба "Фейренсе".

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