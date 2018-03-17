"Бенфика" сильнее "Фейренсе" и другие результаты 27-го тура чемпионата Португалии

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"Бенфика" сильнее "Фейренсе" и другие результаты 27-го тура чемпионата Португалии

В рамках 27-го тура чемпионата Португалии состоялись ещё три матча. Выделим гостевую победу "Бенфики" над "Фейренсе".

"Эшторил" – "Пасуш де Феррейра" - 1:1

Голы: Бруно Гомес, 1 - 1:0, Мигел Виейра, 55 - 1:1.


"Тондела" – "Маритиму" - 1:2

Голы: Мигел Кардозу, 10 - 1:0, Таджо, 41 - 1:1, Таджо, 53 - 1:2.


"Фейренсе" – "Бенфика" - 0:2

Голы: Хименес, 59 - 0:1, Рафа Силва, 75 - 0:2.

Удаления: Тиагу Силва (41), Брисеньо (86) - оба "Фейренсе".

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2 Бенфика 27 68
3 Спортинг Лиссабон 26 62
4 Брага 26 58
5 Рио Аве 26 40
6 Маритиму 27 39
7 Дешпортиво Чавес 26 36
8 Боавишта 27 36
9 Портимоненсе 27 31
10 Витория Гимарайнш 26 30
11 КД Тондела 27 29
12 Белененсиш 26 29
13 Дешпортиво Авеш 26 25
14 Пасуш де Феррейра 27 25
15 Витория Сетубал 27 25
16 Фейренсе 27 23
17 Морейренсе ФК 26 22
18 Эшторил 27 22
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