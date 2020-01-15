"Бенфика" со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

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"Бенфика" со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

"Бенфика" обыграла "Риу Аве" и вышла в полуфинал Кубка Португалии.

Победный гол был забит форвардом "Бенфики" Харисом Сеферовичем.

"Бенфика" - "Риу Аве" - 3:2 (1:2)

Российский голкипер Иван Злобин отстоял все 90 минут. За команду он отыграл 6 матчей и пропустил 5 голов.

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