"Бенфика" со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии
"Бенфика" обыграла "Риу Аве" и вышла в полуфинал Кубка Португалии.
Победный гол был забит форвардом "Бенфики" Харисом Сеферовичем.
"Бенфика" - "Риу Аве" - 3:2 (1:2)
Российский голкипер Иван Злобин отстоял все 90 минут. За команду он отыграл 6 матчей и пропустил 5 голов.
А еще: "Бенфика" может купить форварда "Реала" за 20 миллионов евро
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|16
|45
|2
|Порту
|16
|41
|3
|ФК Фамаликао
|16
|30
|4
|Спортинг Лиссабон
|16
|29
|5
|Брага
|16
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|16
|21
|9
|Боавишта
|16
|19
|10
|КД Тондела
|16
|19
|11
|Маритиму
|16
|19
|12
|Витория Сетубал
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|16
|17
|14
|Санта-Клара
|16
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|16
|15
|16
|Белененсиш
|16
|15
|17
|Портимоненсе
|16
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|16
|6