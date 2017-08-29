"Бенфика" согласовала аренду защитника "Барселоны" Дугласа

Бразильский защитник "Барселоны" Дуглас Перейра близок к переходу в "Бенфику", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, португальский клуб арендует футболиста до лета 2018 года. При этом клубы будут вместе платить зарплату игроку.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 27-летний Дуглас выступал на правах аренды за хихонский "Спортинг".

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