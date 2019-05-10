"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем

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"Бенфика" согласовала новый контракт с нападающим Жоау Фелишем

"Бенфика" договорилась о новом контракте с форвардом Жоау Фелишем, пишет A Bola.

Напомним, на 19-летнего футболиста претендует ряд европейский клубов.

По данным источника, игрок будет зарабатывать в клубе 2,5 миллиона евро за сезон. Он станет вторым самым высокооплачиваемым футболистом в клубе. Примерно такой же оклад у нападающего Жонаса.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересован "Ювентус", "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал". Из-за такого активного интереса "Бенфика" планировала увеличить сумму отступных до 200 миллионов евро. 

19-летний Фелиш является воспитанником "Бенфики". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач.

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