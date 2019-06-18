"Бенфика" согласовала трансфер игрока "Реала"

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"Бенфика" согласовала трансфер игрока "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Рауль Де Томас продолжит карьеру в "Бенфике", сообщает Marca.

По сведениям издания, португальский клуб согласовал трансфер 24-летнего испанца. Сделка обойдётся "орлам" в сумму чуть более 20 миллионов евро.

"Бенфика" находится в продвинутой стадии переговоров и с самим форвардом. Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшее время. 

Минувший сезон Де Томас провёл на правах аренды в "Райо Вальекано", сыграл 34 матча, забил 14 голов и сделал 4 ассиста.

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