"Бенфика" согласовала трансфер нападающего "Реала"
"Бенфика" в скором времени усилит атаку форвардом мадридского "Реала" Мариано Диасом.
По информации Record, клубы уже договорились об условиях трансфера 27-летнего футболиста.
Впрочем, камнем преткновения в переговорах может стать вопрос зарплаты - по этому пункту сторонам пока прийти к компромиссу не удаётся.
В прошлом сезоне Мариано сыграл за "Реал" всего 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.
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