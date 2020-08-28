"Бенфика" согласовала трансфер нападающего "Реала"

"Бенфика" в скором времени усилит атаку форвардом мадридского "Реала" Мариано Диасом.

По информации Record, клубы уже договорились об условиях трансфера 27-летнего футболиста.

Впрочем, камнем преткновения в переговорах может стать вопрос зарплаты - по этому пункту сторонам пока прийти к компромиссу не удаётся.

В прошлом сезоне Мариано сыграл за "Реал" всего 7 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 13 миллионов евро.

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