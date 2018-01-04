"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1 (обзор)

Теги бенфикаспортинг лиссабон

"Бенфика" - "Спортинг" - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 16-го тура Лиги Португезе, в котором "Бенфика" поделила очки со "Спортингом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 15 39
2 Спортинг Лиссабон 15 39
3 Бенфика 15 36
4 Брага 15 31
5 Маритиму 15 27
6 Рио Аве 15 24
7 Витория Гимарайнш 15 23
8 Боавишта 15 20
9 Дешпортиво Чавес 15 19
10 Белененсиш 15 17
11 Портимоненсе 15 16
12 КД Тондела 15 15
13 Фейренсе 15 14
14 Дешпортиво Авеш 15 13
15 Пасуш де Феррейра 15 13
16 Морейренсе ФК 15 11
17 Эшторил 15 11
18 Витория Сетубал 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов