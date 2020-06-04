"Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате

В 25-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой".

Таким образом, "орлы" сравнялись с "Порту" по очкам и выбились на первое место в турнирной таблице, обойдя "драконов" по дополнительным показателям.

"Бенфика" - "Тондела" 0:0

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