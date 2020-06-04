"Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате
В 25-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой".
Таким образом, "орлы" сравнялись с "Порту" по очкам и выбились на первое место в турнирной таблице, обойдя "драконов" по дополнительным показателям.
"Бенфика" - "Тондела" 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|ФК Фамаликао
|25
|40
|6
|Рио Аве
|24
|38
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|25
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|25
|29
|13
|КД Тондела
|25
|26
|14
|Белененсиш
|24
|26
|15
|Маритиму
|25
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|25
|19
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13