"Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате

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"Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой" и вышла на первое место в чемпионате

В 25-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" сыграла вничью с "Тонделой".

Таким образом, "орлы" сравнялись с "Порту" по очкам и выбились на первое место в турнирной таблице, обойдя "драконов" по дополнительным показателям.

"Бенфика" - "Тондела" 0:0

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