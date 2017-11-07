"Бенфика" требует за Гримальдо 40 миллионов евро

Теги бенфикаалекс гримальдоманчестер юнайтедювентус

"Бенфика" требует за Гримальдо 40 миллионов евро

"Бенфика" определилась со стоимостью левого защитника Алекса Гримальдо, который находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов.

Как сообщает Tribalfootball, "орлы" требуют за 22-летнего испанца 40 миллионов евро.

Основными претендентами на Гримальдо, контракт которого с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года, считаются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".

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