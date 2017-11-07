"Бенфика" требует за Гримальдо 40 миллионов евро
"Бенфика" определилась со стоимостью левого защитника Алекса Гримальдо, который находится в сфере интересов нескольких европейских топ-клубов.
Как сообщает Tribalfootball, "орлы" требуют за 22-летнего испанца 40 миллионов евро.
Основными претендентами на Гримальдо, контракт которого с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2021 года, считаются "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|11
|31
|2
|Спортинг Лиссабон
|11
|27
|3
|Бенфика
|11
|26
|4
|Брага
|11
|22
|5
|Маритиму
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Белененсиш
|11
|16
|8
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|9
|Боавишта
|11
|13
|10
|КД Тондела
|11
|12
|11
|Портимоненсе
|11
|12
|12
|Пасуш де Феррейра
|11
|12
|13
|Фейренсе
|11
|11
|14
|Дешпортиво Чавес
|11
|11
|15
|Витория Сетубал
|11
|10
|16
|Дешпортиво Авеш
|11
|9
|17
|Морейренсе ФК
|11
|7
|18
|Эшторил
|11
|6