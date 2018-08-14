"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ

После того, как "Спартак" не сумел в ответном матче переиграть ПАОК и скатился в Лигу Европы, матч между "Фенербахче" и "Бенфикой" уже не вызывал такого большого интереса у российских болельщиков. Тем не менее, эта пара казалась самой сильной на данном этапе, пройти дальше заслуживали обе команды. В первом матче "Фенербахче" проиграл 0:1, в ответке же туркам было крайне важно сохранить свои ворота на замке, вот только "Бенфика" была иного мнения. В середине тайма португальцы провели разящую атаку и повели в счете: Кастильо нашел своим пасом Фернандеша, тот проскочил мимо двух защитников и с линии вратарской отправил мяч в сетку.

В целом же до гола "Фенербахче" смотрелся интереснее, Айю уже в дебюте матча опасно пробивал головой после навеса с углового, затем Шкртел забросил мяч на ход Потуку, тот прибежал к чужим воротам и пробил в створ, однако вратарь "Бенфики" в прыжке мяч отразил. Также хорошим дальним ударом отметился Элмас, он целил в девятку, но Влаходимос снова не дремал в воротах.

"Бенфика" ответила моментом в конце встречи, Факундо Феррейра вскочил на ворота, уже обыграл вратарь но в пустой створ не попал. Фактически сразу сработала футбольная поговорка. Калдирим навесил с фланга, Потук выиграл борьбу в воздухе у Гримальдо и точно пробил в правый угол.

"Фенербахче" нужно было забивать еще два мяча, вот только острота у ворот португальцев во втором тайме фактически отсутствовала. Тренерский штаб бросил в бой Сольдадо, Аличи и Озбайраклы, но толку не было. Только один можно вспомнить, Аличи прицельно пробивал в верхний угол ворот – Влаходимос мяч отразил.

"Бенфика" же вообще никуда не торопилась, игроки постоянно тянули время и не собирались раскрываться. Из-за этого в концовке начали закипать страсти, было много нарушений как с одной стороны, так и с другой, арбитр Винчич же судил демократично и карточки лишний раз не давал.

"Бенфика" удержала нужный счет и теперь сразится с ПАОКом, а "Фенербахче" отправляется в групповой этап Лиги Европы.

"Фенербахче" – "Бенфика" 1:1

Голы: Фернандеш, 26 – 0:1; Потук, 45 – 1:1

"Фенербахче": Демирель, Исла (Озбайраклы, 79), Нойштедтер, Шкртел, Калдирим, Элмас, Вальбуэна (Сольдадо, 65), Топал (Аличи, 65), Жулиано, Айю, Потук.

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Жардел, Диаш, Алмейда, Фейса, Фернандеш, Пицци, Сальвио (Сальвио, 72), Кастильо (Феррейра, 34), Черви.

Вячеслав Горбачев

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