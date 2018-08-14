"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
После того, как "Спартак" не сумел в ответном матче переиграть ПАОК и скатился в Лигу Европы, матч между "Фенербахче" и "Бенфикой" уже не вызывал такого большого интереса у российских болельщиков. Тем не менее, эта пара казалась самой сильной на данном этапе, пройти дальше заслуживали обе команды. В первом матче "Фенербахче" проиграл 0:1, в ответке же туркам было крайне важно сохранить свои ворота на замке, вот только "Бенфика" была иного мнения. В середине тайма португальцы провели разящую атаку и повели в счете: Кастильо нашел своим пасом Фернандеша, тот проскочил мимо двух защитников и с линии вратарской отправил мяч в сетку.
В целом же до гола "Фенербахче" смотрелся интереснее, Айю уже в дебюте матча опасно пробивал головой после навеса с углового, затем Шкртел забросил мяч на ход Потуку, тот прибежал к чужим воротам и пробил в створ, однако вратарь "Бенфики" в прыжке мяч отразил. Также хорошим дальним ударом отметился Элмас, он целил в девятку, но Влаходимос снова не дремал в воротах.
"Бенфика" ответила моментом в конце встречи, Факундо Феррейра вскочил на ворота, уже обыграл вратарь но в пустой створ не попал. Фактически сразу сработала футбольная поговорка. Калдирим навесил с фланга, Потук выиграл борьбу в воздухе у Гримальдо и точно пробил в правый угол.
"Фенербахче" нужно было забивать еще два мяча, вот только острота у ворот португальцев во втором тайме фактически отсутствовала. Тренерский штаб бросил в бой Сольдадо, Аличи и Озбайраклы, но толку не было. Только один можно вспомнить, Аличи прицельно пробивал в верхний угол ворот – Влаходимос мяч отразил.
"Бенфика" же вообще никуда не торопилась, игроки постоянно тянули время и не собирались раскрываться. Из-за этого в концовке начали закипать страсти, было много нарушений как с одной стороны, так и с другой, арбитр Винчич же судил демократично и карточки лишний раз не давал.
"Бенфика" удержала нужный счет и теперь сразится с ПАОКом, а "Фенербахче" отправляется в групповой этап Лиги Европы.
"Фенербахче" – "Бенфика" 1:1
Голы: Фернандеш, 26 – 0:1; Потук, 45 – 1:1
"Фенербахче": Демирель, Исла (Озбайраклы, 79), Нойштедтер, Шкртел, Калдирим, Элмас, Вальбуэна (Сольдадо, 65), Топал (Аличи, 65), Жулиано, Айю, Потук.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Жардел, Диаш, Алмейда, Фейса, Фернандеш, Пицци, Сальвио (Сальвио, 72), Кастильо (Феррейра, 34), Черви.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов | soccernews.ru
опрос
главное
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
Адриано похоронил "Спартак": Каррера и компания вылетают из Лиги Чемпионов
-
БАТЭ прошёл "Карабах" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов
-
Киевское "Динамо" переигрывает "Славию" и выходит в плей-офф раунд Лиги чемпионов
-
Месси в текущем году за сборную Аргентины больше не сыграет
Лента новостей
-
Главные новости дня: 14 августа
-
Рамос: "Уход Роналду не остановит победную поступь "Реала"
-
В ближайшее время состоится встреча Погба и Моуринью
-
Червиченко: "У "Спартака" есть сдерживающий фактор для отставки Карреры"
-
"Рома" подписала своего четырнадцатого новичка в текущее трансферное окно
-
Официально: "Рома" подписала новоиспеченного чемпиона мира
-
Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"
-
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Црвена Звезда" в дополнительное время обыграла словацкий "Спартак" и стала последним участником раунда плей-офф ЛЧ
-
Рамос ответил Клоппу
-
"Милан" близок к подписанию трансферной цели "Зенита"
-
"Аякс" - "Стандард" - 3:0 (обзор)
-
"Фенербахче" - "Бенфика" - 1:1 (обзор)
-
"Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани
-
1
"Аякс" разгромил "Стандард" и вышел на киевское "Динамо" в следующем раунде ЛЧ
-
1
Каррера: "Ничего не могу предъявить команде"
-
"Зальцбург" повторно обыграл албанскую "Шкендию"
-
"Бенфика" удержала ничью в матче с "Фенербахче" и прошла в следующий раунд квалификации ЛЧ
-
4
Украинский защитник ПАОКа отметился провокацией с политическим подтекстом после матча со "Спартаком"
-
Наставник ПАОКа: "Я сказал позавчера, что мы приехали побеждать и мы победили"