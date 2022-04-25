"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА

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"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА

Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен

В финальном матче Юношеской лиги УЕФА "Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 6:0 и стала обладателем трофея.

Победу португальскому клубу принесли хет-трик Энрике Араужу, голы Мартима Нету, Шера Ндура и Луиша Семеду.

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия) - 0:6 (0:2)
Голы: Нету, 2 - 0:1, Араужу, 15 - 0:2, Ндур, 53 - 0:3, Араужу, 58 - 0:4, Семеду, 69 - 0:5, Араужу, 89 (с пенальти) - 0:6

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