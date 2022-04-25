"Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" в финале Юношеской лиги УЕФА
Фото: твиттер "Бенфики"/Автор неизвестен
В финальном матче Юношеской лиги УЕФА "Бенфика" уничтожила "Ред Булл Зальцбург" со счетом 6:0 и стала обладателем трофея.
Победу португальскому клубу принесли хет-трик Энрике Араужу, голы Мартима Нету, Шера Ндура и Луиша Семеду.
"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Бенфика" (Португалия) - 0:6 (0:2)
Голы: Нету, 2 - 0:1, Араужу, 15 - 0:2, Ндур, 53 - 0:3, Араужу, 58 - 0:4, Семеду, 69 - 0:5, Араужу, 89 (с пенальти) - 0:6
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14