"Бенфика" уничтожила "Сетубал", "Спортинг" победил "Пакуш Феррейру"

Завершились два матча 12-го тура чемпионата Португалии. "Бенфика" на своем поле не оставила шансов "Сетубалу", "Спортинг" на выезде добился непростой победы над "Пакуш Феррейрой".

"Бенфика" - "Сетубал" - 6:0 (2:0)

Голы: Луизао, 7 - 1:0, Жонас, 39 - 2:0, Сальвио, 48 - 3:0, Жонас, 66 - 4:0, Алмейда, 67 - 5:0, Живкович, 86 - 6:0

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Грималдо (Живкович, 60), Сальвио (Сеферович, 71), Фейса (Самарис, 64), Кровинович, Серви, Пицци, Жонас

"Пакуш Феррейра" - "Спортинг" - 1:2 (0:1)

Голы: Батталья, 20 - 0:1, Мартинш, 74 - 0:2, Байхинью, 90 - 1:2

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау, Матье, Коатес, Пиччини, Карвалью, Батталья (Руис, 72), Мартинш, Фернандеш (Пинту, 90), Акинья (Сезар, 56), Дост

Положение лидеров: Порту - 32, Спортинг - 30, Бенфика - 29, Маритиму - 23...

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