"Бенфика" уничтожила "Сетубал", "Спортинг" победил "Пакуш Феррейру"

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"Бенфика" уничтожила "Сетубал", "Спортинг" победил "Пакуш Феррейру"

Завершились два матча 12-го тура чемпионата Португалии. "Бенфика" на своем поле не оставила шансов "Сетубалу", "Спортинг" на выезде добился непростой победы над "Пакуш Феррейрой".

"Бенфика" - "Сетубал" - 6:0 (2:0)
Голы: Луизао, 7 - 1:0, Жонас, 39 - 2:0, Сальвио, 48 - 3:0, Жонас, 66 - 4:0, Алмейда, 67 - 5:0, Живкович, 86 - 6:0

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Грималдо (Живкович, 60), Сальвио (Сеферович, 71), Фейса (Самарис, 64), Кровинович, Серви, Пицци, Жонас

"Пакуш Феррейра" - "Спортинг" - 1:2 (0:1)
Голы: Батталья, 20 - 0:1, Мартинш, 74 - 0:2, Байхинью, 90 - 1:2

"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау, Матье, Коатес, Пиччини, Карвалью, Батталья (Руис, 72), Мартинш, Фернандеш (Пинту, 90), Акинья (Сезар, 56), Дост

Положение лидеров: Порту - 32, Спортинг - 30, Бенфика - 29, Маритиму - 23...

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Команда М О
1 Порту 12 32
2 Спортинг Лиссабон 12 30
3 Бенфика 12 29
4 Маритиму 12 23
5 Брага 11 22
6 Рио Аве 11 17
7 Боавишта 12 16
8 Белененсиш 12 16
9 Портимоненсе 12 15
10 Дешпортиво Чавес 12 14
11 Витория Гимарайнш 11 14
12 КД Тондела 12 12
13 Пасуш де Феррейра 12 12
14 Фейренсе 11 11
15 Дешпортиво Авеш 12 10
16 Витория Сетубал 12 10
17 Морейренсе ФК 12 7
18 Эшторил 12 7
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