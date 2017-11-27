"Бенфика" уничтожила "Сетубал", "Спортинг" победил "Пакуш Феррейру"
Завершились два матча 12-го тура чемпионата Португалии. "Бенфика" на своем поле не оставила шансов "Сетубалу", "Спортинг" на выезде добился непростой победы над "Пакуш Феррейрой".
"Бенфика" - "Сетубал" - 6:0 (2:0)
Голы: Луизао, 7 - 1:0, Жонас, 39 - 2:0, Сальвио, 48 - 3:0, Жонас, 66 - 4:0, Алмейда, 67 - 5:0, Живкович, 86 - 6:0
"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Грималдо (Живкович, 60), Сальвио (Сеферович, 71), Фейса (Самарис, 64), Кровинович, Серви, Пицци, Жонас
"Пакуш Феррейра" - "Спортинг" - 1:2 (0:1)
Голы: Батталья, 20 - 0:1, Мартинш, 74 - 0:2, Байхинью, 90 - 1:2
"Спортинг": Патрисиу, Коэнтрау, Матье, Коатес, Пиччини, Карвалью, Батталья (Руис, 72), Мартинш, Фернандеш (Пинту, 90), Акинья (Сезар, 56), Дост
Положение лидеров: Порту - 32, Спортинг - 30, Бенфика - 29, Маритиму - 23...
Не пропустите: "Порту" не сумел победить "Авеш" и другие результаты 12-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|12
|32
|2
|Спортинг Лиссабон
|12
|30
|3
|Бенфика
|12
|29
|4
|Маритиму
|12
|23
|5
|Брага
|11
|22
|6
|Рио Аве
|11
|17
|7
|Боавишта
|12
|16
|8
|Белененсиш
|12
|16
|9
|Портимоненсе
|12
|15
|10
|Дешпортиво Чавес
|12
|14
|11
|Витория Гимарайнш
|11
|14
|12
|КД Тондела
|12
|12
|13
|Пасуш де Феррейра
|12
|12
|14
|Фейренсе
|11
|11
|15
|Дешпортиво Авеш
|12
|10
|16
|Витория Сетубал
|12
|10
|17
|Морейренсе ФК
|12
|7
|18
|Эшторил
|12
|7