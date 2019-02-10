"Бенфика" уничтожила соперника с разницей в 10 мячей
В 21-м туре Лиги Португезе "Бенфика" деклассировала "Насьонал".
"Бенфика" - "Насьонал" 10:0
Голы: Гримальдо, 1 - 1:0, Сеферович, 21 - 2:0, Сеферович, 27 - 3:0, Секейра, 50 - 4:0, Пицци (пен), 54 – 5:0, Феррейра, 56 - 6:0, Диаш, 64 - 7:0, Жонас, 85 - 8:0, Силва, 88 - 9:0, Жонас, 90 - 10:0.
После 21 тура "орлы" находятся на второй позиции и отстают от лидирующего "Порту" всего на одно очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|Портимоненсе
|34
|38
|11
|КД Тондела
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Витория Сетубал
|34
|32
|15
|Морейренсе ФК
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30