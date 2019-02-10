"Бенфика" уничтожила соперника с разницей в 10 мячей

В 21-м туре Лиги Португезе "Бенфика" деклассировала "Насьонал".

"Бенфика" - "Насьонал" 10:0

Голы: Гримальдо, 1 - 1:0, Сеферович, 21 - 2:0, Сеферович, 27 - 3:0, Секейра, 50 - 4:0, Пицци (пен), 54 – 5:0, Феррейра, 56 - 6:0, Диаш, 64 - 7:0, Жонас, 85 - 8:0, Силва, 88 - 9:0, Жонас, 90 - 10:0.

После 21 тура "орлы" находятся на второй позиции и отстают от лидирующего "Порту" всего на одно очко.

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