"Бенфика" усилилась вингером "Монако"

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"Бенфика" усилилась вингером "Монако"

Фото сайт "Бенфики"

"Бенфика" на своём официальном сайте объявила о трансфере атакующего полузащитника "Монако" Жила Диаша.

"Орлы" заключили с 24-летним футболистом контракт, рассчитанный на пять сезонов.

Сумма сделки пока неизвестна. Рыночная стоимость португальского вингера оценивается в 3 миллиона евро.

Диаш выступал за "Монако" с 2015 года, сыграл 17 матчей. Монегаски отдавали его в аренду семь раз.

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