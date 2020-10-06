"Бенфика" усилилась защитником "Барселоны" Тодибо

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"Бенфика" усилилась защитником "Барселоны" Тодибо

Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо перешел в лиссабонскую "Бенфику", сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Бенфика" арендовала футболиста на два года. Аренда француза обойдется "орлам" в два миллиона евро. Лиссабонцы получат право последующего выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Тодибо выступает за "Барселону" с 2019 года, провел за клуб пять матчей во всех турнирах. Сдавался в аренду "Шальке". Ранее играл за "Тулузу". Сыграл девять матчей за молодежную сборную Франции. Его контракт с "Барселоной" действует до лета 2023 года.

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