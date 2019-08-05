"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии
"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии, разгромив лиссабонский "Спортинг".
"Бенфика" - "Спортинг" 5:0
Голы: Рафа Силва, 40 - 1:0, Пицци, 60 - 2:0, Гримальдо, 64 - 3:0, Пицци, 75 - 4:0, Шикинью, 90 - 5:0
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Нуну Тавареш, Ферру, Диаш, Флорентину, Пирес (Шикинью, 82), Пицци (Таарабт, 83), Рафа Силва, Сеферович, де Томас (Жота, 87).
"Спортинг": Рибейро, Коатес (Диаби, 66), Матье, Нету, Тьерри Коррейя, Думбия, Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 84), Вендел, Рафинья, Дост (Луис Феллипе, 66).
Предупреждения: Акунья (20), Думбия (32), Диаш (45), Гримальдо (46), Рафинья (49), Ферру (50), Бруну Фернандеш (62), Коатес (62), Сеферович (70), де Томас (72).
Удаление: Думбия (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20