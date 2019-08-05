"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

Теги бенфикаспортинг лиссабон

"Бенфика" устроила погром "Спортингу" в матче за Суперкубок Португалии

"Бенфика" стала обладателем Суперкубка Португалии, разгромив лиссабонский "Спортинг".

"Бенфика" - "Спортинг" 5:0

Голы: Рафа Силва, 40 - 1:0, Пицци, 60 - 2:0, Гримальдо, 64 - 3:0, Пицци, 75 - 4:0, Шикинью, 90 - 5:0

"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Нуну Тавареш, Ферру, Диаш, Флорентину, Пирес (Шикинью, 82), Пицци (Таарабт, 83), Рафа Силва, Сеферович, де Томас (Жота, 87).

"Спортинг": Рибейро, Коатес (Диаби, 66), Матье, Нету, Тьерри Коррейя, Думбия, Бруну Фернандеш, Акунья (Борха, 84), Вендел, Рафинья, Дост (Луис Феллипе, 66).

Предупреждения: Акунья (20), Думбия (32), Диаш (45), Гримальдо (46), Рафинья (49), Ферру (50), Бруну Фернандеш (62), Коатес (62), Сеферович (70), де Томас (72).

Удаление: Думбия (89).   

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